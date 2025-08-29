Teatro Gacemss recebe Espetáculo “Família Addams – Quase um Musical”

Volta Redonda – O espetáculo “Família Addams – Quase um Musical”, da Casa de Cultura Arte in Foco, retorna ao palco do Teatro Gacemss, em Volta Redonda, no dia 6 de setembro, às 20 horas. A montagem celebra também os 19 anos da Casa de Cultura e marca um momento especial para a escola, que volta a se apresentar no espaço.

Os ingressos estão à venda na secretaria do teatro e também no site ingressodigital.com. Os valores variam entre R$ 70 (inteira), R$ 35 (meia-entrada), R$ 28 (associados do Gacemss) e R$ 45 (modalidade solidária, com a doação de 1 kg de alimento). A classificação indicativa é de 12 anos.

Desde sua estreia em 23 de maio, a peça tem encantado o público com humor irreverente, estética gótica e uma narrativa que mistura o absurdo com temas universais como amor, aceitação e identidade. No segundo semestre, o espetáculo entra em turnê por diversas cidades do interior do Rio de Janeiro e de São Paulo.

A trama gira em torno de Wandinha Addams, que se apaixona por Lucas, um jovem de família tradicional e “normal”. Ao apresentá-lo à sua excêntrica família — composta por Mortícia, Gomes e outras figuras icônicas —, uma série de situações caóticas, hilárias e inesperadas se desenrola. O contraste entre os dois mundos expõe conflitos familiares, revelações surpreendentes e reflexões sobre identidade e autenticidade.

O elenco é formado por Aloízio Moreira, Bruna Almeida, Demétrio Santos, Lara Sá, Lucas Corrêa, Lucas Fernandes, Marcel Henrique, Pedro Paredes, Samile Tavares e Victor Luna. A direção geral é de Marcelo Soares, e as coreografias foram criadas por Willian Carvalho, que também atua como bailarino ao lado de Natali Carvalho, Lara Silva e Nikimoon.

A preparação vocal ficou a cargo de Ana Paula Pereira e Christiane Chiesse. Já os figurinos foram desenvolvidos por Matheus Fernandes e Bruno Rodrigues, e a maquiagem é assinada por Ana Beatriz Vieira. O design gráfico e mídias sociais são de Bruna Almeida, enquanto a produção é da Casa de Cultura Arte in Foco, com assistência de Belinda Laborão.