Técnicos da Aman fazem higienização em Quatis

Quatis- O município recebeu na manhã desta quarta-feira, dia 1, uma equipe técnica militar da Aman, que executou um serviço de higienização em praças, prédios públicos e nos pontos de ônibus e táxis da região central de Quatis. A medida é mais uma ação voltada à prevenção e controle do novo coronavírus (Covid-19) na cidade.

A parceria entre Quatis e a Aman foi selada na última sexta-feira, dia 27, durante encontro entre o prefeito Bruno de Souza (MDB) e o comandante da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ocorrido na Academia.

O prefeito Bruno de Souza destacou a importância da parceria com a Aman para ações em conjunto com o objetivo de enfrentar o avanço do coronavírus.

– Quero agradecer mais uma vez o general Dutra de Menezes e a Aman que se colocou a nossa disposição selando mais uma importante parceria com o nosso município. Em um momento tão grave de pandemia é fundamental unirmos forças para a proteção e preservação de vidas – frisou o prefeito.

A parceria entre o município e a Aman prevê ainda, caso seja necessário, o envio de tendas de atendimento e triagem, profissionais de saúde e material hospitalar e de higiene.

Outras ações

Esta é a segunda vez que o município passa por um processo de higienização de todo o mobiliário urbano como forma de inibir o avanço da Covid-19. No dia 24 de março, uma ação coordenada entre as secretarias Municipais de Saúde, por meio da Divisão de Vigilância Sanitária e de Obras executou a lavagem de vários pontos da cidade.

No serviço, foi utilizada uma solução de água com hipoclorito (água sanitária). Receberam a desinfecção espaços públicos como a sede da Prefeitura, Capela Mortuária, Cemitério Municipal e Hospital São Lucas. Na região de comércio, as fachadas de lojas e de agências bancárias também foram higienizadas. Calçadas e ruas.

Outros pontos que receberam o serviço foram a igrejas Matriz de Nossa Senhora do Rosário, praças públicas, pontes, pontos de ônibus e táxis.