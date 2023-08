Tecnologia 5G chega a Volta Redonda e vai melhorar internet e telefonia

Volta Redonda – Os moradores de Volta Redonda contam com um grande reforço para as suas conexões. Trata-se do 5G, tecnologia de conexões ultrarrápidas de internet, que já começou a ser implantado na cidade. Alguns bairros já contam com o sinal da operadora TIM, que está instalando antenas em pontos estratégicos para atender a população. A rede da quinta geração de telefonia móvel já está presente em algumas cidades do país e Volta Redonda foi uma das dez primeiras aptas a receber a tecnologia no país, com a aprovação da lei que regulamenta a instalação das antenas 5G no município – uma orientação da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) às cidades.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), a empresa de telefonia já instalou antenas em dois pontos da cidade: um equipamento na Avenida Pau d’Alho, no bairro Belo Horizonte, e outro na Avenida Oscar de Almeida Gama, no Aterrado. A previsão é que o sistema seja expandido para outros bairros e áreas da cidade no mês que vem.

“Somos a primeira cidade da região a iniciar essa implantação. Em algumas regiões já é possível captar o sinal 5G, conforme experiência de usuários dos serviços da operadora. Lembrando que é necessário ter um aparelho compatível com a tecnologia para usar o 5G”, explicou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.

Regulamentação do 5G

Sodré, que liderou o projeto 5G em Volta Redonda, destacou que a tecnologia é 20 vezes mais rápida do que a que ainda é utilizada na maior parte da cidade, além de ter uma cobertura mais ampla e conexões mais estáveis.

“O caminho para que Volta Redonda esteja preparada para o futuro das inovações tecnológicas começou com a regulamentação da lei do 5G, que era um pré-requisito. Volta Redonda foi a nona cidade do país a se preparar para receber o sinal, e agora já começamos a implantar efetivamente a tecnologia na cidade”, explicou Sodré.

O prefeito Antonio Francisco Neto lembrou que a prefeitura vem mantendo diálogo com a direção da TIM para efetivar parcerias, como a do 5G, que já estão dando resultado na cidade e vão beneficiar ainda mais a população.

“Tenho conversado com o pessoal da TIM e já fizemos alguns pedidos, como a instalação de antena no bairro São Sebastião, porque é um bairro com dificuldades de sinal, e agora a instalação do 5G. Agradeço a parceria para que Volta Redonda siga crescendo com inovação e tecnologia”, disse Neto.