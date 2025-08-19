Temporada da Truta 2025 em Visconde de Mauá terá cogumelos como destaque

Visconde de Mauá – A Temporada da Truta de Visconde de Mauá 2025 já tem programação definida e promete uma edição especial, valorizando a produção local e a criatividade da gastronomia da Serra da Mantiqueira.
O evento, que chega à sua 23ª edição, será realizado entre setembro e novembro, reunindo chefs renomados, produtores e visitantes em um encontro cultural e gastronômico que movimenta a economia e o turismo da região.
Tradicionalmente, a Temporada da Truta valoriza a truta arco-íris, criada nas águas puras e geladas das nascentes do Itatiaia. Neste ano, o destaque vai para os cogumelos, sugeridos como novo ingrediente para a criação dos pratos.
Mais de 40 restaurantes e pousadas das vilas de Visconde de Mauá, Maringá-Rio, Maringá-Minas, Maromba e Penedo, além de estabelecimentos parceiros em Resende, vão apresentar menus exclusivos com trutas em pratos criativos.
Além da gastronomia, a programação inclui workshops, oficinas, encontros e confraternizações, fortalecendo a integração entre turismo, cultura e desenvolvimento sustentável.
O evento conta com o apoio das prefeituras de Itaiaia, Resende e Bocaina de Minas, por meio das secretarias de Turismo e do COMTUR, além do SEBRAE-RJ e da Região de Visconde de Mauá Convention & Visitors Bureau.
“Cogumelos é uma sugestão interessante que promete agitar ainda mais uma temporada marcada por sabores intensos e experiências inovadoras, reforçando a identidade local e a integração da cadeia de valor da região”, destaca Andre Murray, Diretor Técnico da Temporada da Truta.
Programação Oficial – Temporada da Truta 2025
- 08/09 (seg) – Workshop com Chefs Ciça Roxo e Rô Gouveia – Região de Visconde de Mauá
- 09/09 (ter) – Workshop com Chefs Ciça Roxo e Rô Gouveia – Penedo e Resende
- 16/09 (ter) – Confraternização dos Chefs – Penedo / Resende
- 17/09 (qua) – Confraternização dos Chefs – Região de Visconde de Mauá
- 24/09 (qua) – Workshop Mirim
- 25/09 (qui) – Oficina de Vinhos da Cantur: Degustação, harmonização e serviço
- 08/10 (qua) – Coquetel de Abertura Oficial
- 10/10 (sex) – Abertura Oficial da Temporada
- 22/10 (qua) – Oficina de Mixologia e Bartender
- 09/11 (dom) – Encerramento da Temporada
Serviço:
- Temporada da Truta de Visconde de Mauá 2025
- Local: Vilas de Visconde de Mauá, Maringá-Rio, Maringá-Minas, Maromba, Penedo e Resende
- Período: De 8 de setembro a 9 de novembro de 2025
Acompanhe as novidades em: @temporadadatruta e www.visiteviscondedemaua.com.br