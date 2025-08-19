terça-feira, 19 agosto 2025
Fale conosco

Temporada da Truta 2025 em Visconde de Mauá terá cogumelos como destaque

Evento reúne chefs, produtores e visitantes entre setembro e novembro

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Visconde de Mauá – A Temporada da Truta de Visconde de Mauá 2025 já tem programação definida e promete uma edição especial, valorizando a produção local e a criatividade da gastronomia da Serra da Mantiqueira.

O evento, que chega à sua 23ª edição, será realizado entre setembro e novembro, reunindo chefs renomados, produtores e visitantes em um encontro cultural e gastronômico que movimenta a economia e o turismo da região.

Tradicionalmente, a Temporada da Truta valoriza a truta arco-íris, criada nas águas puras e geladas das nascentes do Itatiaia. Neste ano, o destaque vai para os cogumelos, sugeridos como novo ingrediente para a criação dos pratos.

Mais de 40 restaurantes e pousadas das vilas de Visconde de Mauá, Maringá-Rio, Maringá-Minas, Maromba e Penedo, além de estabelecimentos parceiros em Resende, vão apresentar menus exclusivos com trutas em pratos criativos.

Além da gastronomia, a programação inclui workshops, oficinas, encontros e confraternizações, fortalecendo a integração entre turismo, cultura e desenvolvimento sustentável.

O evento conta com o apoio das prefeituras de Itaiaia, Resende e Bocaina de Minas, por meio das secretarias de Turismo e do COMTUR, além do SEBRAE-RJ e da Região de Visconde de Mauá Convention & Visitors Bureau.

“Cogumelos é uma sugestão interessante que promete agitar ainda mais uma temporada marcada por sabores intensos e experiências inovadoras, reforçando a identidade local e a integração da cadeia de valor da região”, destaca Andre Murray, Diretor Técnico da Temporada da Truta.

Programação Oficial – Temporada da Truta 2025

  • 08/09 (seg) – Workshop com Chefs Ciça Roxo e Rô Gouveia – Região de Visconde de Mauá
  • 09/09 (ter) – Workshop com Chefs Ciça Roxo e Rô Gouveia – Penedo e Resende
  • 16/09 (ter) – Confraternização dos Chefs – Penedo / Resende
  • 17/09 (qua) – Confraternização dos Chefs – Região de Visconde de Mauá
  • 24/09 (qua) – Workshop Mirim
  • 25/09 (qui) – Oficina de Vinhos da Cantur: Degustação, harmonização e serviço
  • 08/10 (qua) – Coquetel de Abertura Oficial
  • 10/10 (sex) – Abertura Oficial da Temporada
  • 22/10 (qua) – Oficina de Mixologia e Bartender
  • 09/11 (dom) – Encerramento da Temporada

Serviço:

  • Temporada da Truta de Visconde de Mauá 2025
  • Local: Vilas de Visconde de Mauá, Maringá-Rio, Maringá-Minas, Maromba, Penedo e Resende
  • Período: De 8 de setembro a 9 de novembro de 2025

Acompanhe as novidades em: @temporadadatruta e www.visiteviscondedemaua.com.br

 

 

 

Você também pode gostar

CSN divulga Relatório de Ação Climática e metas...

UFF e Sejuv promovem ação para incentivar doação...

‘Resende Cidadã’ oferece serviços gratuitos à população nesta...

Volta Redonda realiza 2ª edição do Conexão Mega...

Agosto Lilás: Pinheiral reforça prevenção à violência contra...

Barra do Piraí lança projeto ‘Conexões Musicais’

Morre Henrique Coimbra Valle, fundador do Grupo Valle...

Volta Redonda cria Núcleo de Educação para Relações...

Programa RJ Para Todos chega a Itatiaia com...

Resende lança ‘Regin 2.0’ para agilizar abertura de...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996