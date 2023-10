Temporal em Resende tem ventos de quase 130km/h

Resende – A chuva que caiu sobre a região na noite desta quinta-feira (12) deixou um rastro de destruição em Resende. De acordo com a Defesa Civil, as fortes rajadas de vento derrubaram árvores e destelharam casas, interditando várias ruas do município. Logo após o temporal, equipes da prefeitura, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil deram início à desobstrução de ruas, retirando galhos da fiação elétrica e orientado moradores que sofreram algum dano.

Os ventos, durante a chuva, chegaram a quase 130km/h e derrubaram uma estrutura da secretaria de Esportes no bairro Jardim Aliança II. Também foram registradas ocorrências nos bairros Morada do Contorno, Paraíso e Fazenda da Barra III, dentre outros.

Para esta sexta-feira (13), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo de tempestades para a região Sul Fluminense. A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo, com risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.