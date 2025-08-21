Tentativa de homicídio no centro de Barra Mansa

Barra Mansa – Um homem de 25 anos foi baleado na manhã desta quinta-feira (21) em Barra Mansa , após uma discussão em via pública. O crime ocorreu por volta das 8h45 na rua Pinto Ribeiro, no centro da cidade.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida por motoristas e levada à Santa Casa de Barra Mansa. Ela foi atingida por dois disparos na região do abdômen. O estado de saúde não foi divulgado.

Ainda de acordo com o registro policial, o desentendimento teria começado quando o suspeito repreendeu a vítima, que estava lavando o carro, por supostamente não estar varrendo a calçada. Após troca de empurrões, o homem teria sacado uma arma e feito cerca de seis disparos.

O suspeito fugiu em uma motocicleta sem placa e ainda não foi localizado. O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Política como tentativa de homicídio.