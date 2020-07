Testes rápidos que haviam sido suspensos são liberados em Angra dos Reis

Matéria publicada em 1 de julho de 2020, 19:27 horas

Angra dos Reis- Um lote de testes rápidos, que havia sido suspenso temporariamente por recomendação da Anvisa, foi liberado para uso, por conta de a análise do material ter sido considerada satisfatória em todos os ensaios efetuados. No momento inicial da pandemia foram adquiridos pela Prefeitura de Angra 10 mil testes rápidos. O lote que havia sido suspenso, e agora está liberado, contava com 2.500 testes.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira. A motivação da revogação da medida cautelar se deve à apresentação do laudo de análise nº 1342.1P.2/2020, emitido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS).