Tetê Gonçalves é homenageada em colégio de Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de agosto de 2022, 13:26 horas

Volta Redonda – Educadores da rede municipal de ensino de Volta Redonda e familiares da ex-secretária de Educação, Therezinha dos Santos Gonçalves, a Tetê (falecida no dia 10 de julho), inauguraram na manhã desta quinta-feira, dia 4, a nova Sala de Leitura da Escola Municipal Pará, no Retiro. O espaço foi reformado e ganhou o nome da ex-secretária em homenagem idealizada pela diretora da unidade escolar, Vera Lúcia Marcelino da Silva, e toda sua equipe.

“Queríamos revitalizar a nossa sala de leitura, inclusive por conta do recebimento de novos equipamentos, e dar uma nova cara ao espaço. E pensamos no nome da Tetê por conta de todo o carinho que ela tinha conosco da Educação, é uma forma de retribuir. Inclusive, cheguei a entregar o convite da inauguração a ela, que ficou feliz, e o nome era uma surpresa para o momento da inauguração. Ela era uma pessoa muito humana, companheira e sempre visando o melhor para a Educação”, contou Vera.

A cerimônia teve início em um salão de eventos da escola, onde foi recitado o Hino Nacional, feitos discursos de homenagem e agradecimentos. Em seguida, os presentes foram para o pátio da escola, onde estudantes que participam do projeto “Volta Redonda Cidade da Música” se apresentaram para os alunos do colégio e o público presente.

O secretário municipal de Educação, Júlio Cyrne, destacou a importância da homenagem à professora Therezinha e ressaltou que ela se preocupava muito com a reestruturação da rede municipal de ensino.

“A homenagem é mais do que justa, porque ela desenvolveu um excelente trabalho na secretaria de Educação (SME) de Volta Redonda por vários anos, e neste exercício vinha resgatando a dignidade dos nossos profissionais, além de providenciar a inovação tecnológica da educação. Vinha desenvolvendo um trabalho ímpar na educação, como sempre fez”, disse.

Após a apresentação musical, foi feito o corte da fita para inauguração do novo espaço, com participação do filho de Tetê, Thiago dos Santos Gonçalves Assumpção, que estava acompanhado do viúvo Luiz Paulo de Souza Assumpção, e do irmão da ex-secretária, Ricardo dos Santos Gonçalves.

Segundo Thiago, Tetê comentava que o que dava mais orgulho a ela era um estudo que comprovou a erradicação do analfabetismo em Volta Redonda, e o trabalho realizado pela rede com as pessoas com deficiência.

“A gente fica muito feliz em receber essa homenagem, isso conforta o nosso coração. A gente sabe que todo trabalho dela valeu a pena e ver esse reconhecimento mostra que a missão da minha mãe aqui na Terra foi cumprida”, afirmou.

A nova Sala de Leitura Therezinha dos Santos Gonçalves foi modernizada e ganhou nova formatação, com espaços definidos para leitura, mais relaxante, e móveis para estudo. O local atende os cerca de 700 alunos da unidade, divididos entre o 1º e o 5º ano do Ensino Fundamental, com idades entre seis e dez anos; e ainda os alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos), que têm a partir de 15 anos.

O prefeito Antonio Francisco Neto parabenizou as equipes pela homenagem e ressaltou o legado que a ex-secretária Therezinha deixou para a educação do município.

“Um momento de reconhecimento a uma pessoa querida por todos, que valorizava os profissionais de educação, e que se tornou uma verdadeira amiga durante esses anos que trabalhamos pelo bem dos nossos alunos. Todo o trabalho que ela fez vai ficar marcado na história de Volta Redonda”, afirmou Neto.