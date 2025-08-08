sexta-feira, 8 agosto 2025
Tiros na madrugada deixam jovem em estado grave em Resende

PM apreende drogas no local do crime, na Vila Julieta; caso é registrado como tentativa de homicídio

by Lívia Nascimento

Resende – Na madrugada de sexta-feira (8), um homem de 24 anos foi vítima de disparos de arma de fogo na Rua Padre José Sandrup, bairro Vila Julieta, em Resende. Equipes do 37º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas e compareceram ao local.

O rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave ao Hospital de Emergência de Resende, apresentando perfurações no tórax e no braço.

Durante buscas no local do crime, as equipes policiais apreenderam cinco invólucros contendo pó bege e um celular. O material foi encaminhado à 89ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado o caso como tentativa de homicídio.

