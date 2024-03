Toca do Coelho distribui mais de 10 mil ovos de páscoa em Volta Redonda

Volta Redonda – A Toca do Coelho, tradicional na páscoa de Volta Redonda, entregou em nove dias mais de 10 mil ovos. Neste sábado (31), aconteceu o encerramento com a visita de Pessoas com Deficiência (PCDs), uma iniciativa promovida pela Secretaria da Pessoa com Deficiência (SMPD).

A Dona Coelha recebeu a todos e entregou um ovo de chocolate para cada um deles, além de posar para fotos.

“O último dia da mais tradicional festa de Páscoa da região resumiu bem o verdadeiro significado da Toca do Coelho: inclusão. Todas as crianças, independente da classe social, tiveram acesso à casinha da Dona Coelha, puderam tirar fotos e ganharam um ovo de chocolate, que simboliza a ressurreição de Cristo”, falou o prefeito Antonio Francisco Neto, ressaltando que a visita à Toca do Coelho deixa viva a magia da Páscoa em toda a família.

O secretário da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, lembrou que já levou famílias de PCDs na Casa do Papai Noel, no final do ano passado. “Muitos tem a mobilidade reduzida, então, garantindo o transporte, fica mais fácil deles participarem dessa festa que é para todos. Ver a alegria nos rostos deles é o melhor presente de Páscoa”, afirmou.

“Este é um momento de fantasia para as famílias, principalmente para aquelas que, nessa data, têm dificuldade de comprar um chocolate. É um evento tradicional, e a prefeitura tem o cuidado de atender a todos com atenção e organização. Tudo é pensado com muito carinho e cuidado para que seja uma experiência que deixe boas lembranças para as famílias que vêm prestigiar a Toca do Coelho”, disse o gestor do Banco da Cidadania, Ricardo Ballarini, responsável pela organização da festa.

Pessoas com deficiência aprovam iniciativa da SMPD

Aldiméia de Araújo mora com a família no bairro Candelária e se inscreveu para ir à Toca do Coelho com o Transporte Cidadão para levar o filho Yuri, de 9 anos, que é cadeirante, e a irmã dele, Alice, de 6 anos.

“Já trouxe o Yuri, quando ainda era de colo, mas ele nem lembra. Estamos felizes por poder participar da festa”, falou Aldiméia. “Estou ansioso para conversar com a Coelha e também para ganhar o chocolate. É muito legal estar aqui”, reforçou Yuri.

Patrícia Cruz, que mora do Retiro, levou o filho autista, Yago, de 7 anos. “Venho sempre com ele, tanto na Toca do Coelho como na Casa do Papai Noel. Mas é a primeira vez que venho com o Transporte Cidadão. É muito mais tranquilo para ele e para mim também. Adorei a iniciativa da SMPD”, contou.