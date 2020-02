Tomógrafo móvel ficará mais uma semana em Barra Mansa

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2020, 12:08 horas

Unidade permanece mais uma semana no município; expectativa é zerar a demanda de 300 procedimentos

Barra Mansa – O tomógrafo móvel do Governo do Estado do Rio de Janeiro permanece em Barra Mansa na próxima semana. A iniciativa atende a uma solicitação do Secretário de Saúde, Sérgio Gomes, junto ao Executivo estadual e foi intermediada pelo deputado Marcelo Borges, o Marcelo Cabeleireiro.

O equipamento está disponível até a próxima sexta-feira (21), das 8h às 16h, no pátio da Prefeitura, na Rua Luiz Ponce, 263, Centro. A estrutura conta com dois aparelhos de ar-condicionado, elevador para macas, cadeira de rodas, vestiários para pacientes, além de um gerador que fornece energia ao tomógrafo.

Estão sendo atendidas as solicitações agendadas na Central de Regulação do município, mediante encaminhamento médico da rede SUS (Sistema Único de Saúde). O agendamento para o procedimento é realizado pela própria Secretaria de Saúde. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3323-2569.