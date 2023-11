Trânsito engarrafado deixa alunos fora do primeiro dia do ENEM em VR

Volta Redonda – O primeiro dia das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em Volta Redonda foi marcado por congestionamentos e, consequentemente, por atrasos. O DIÁRIO DO VALE esteve em Três Poços durante a manhã e início da tarde deste domingo (5) para acompanhar a chegada dos estudantes ao local da prova.

Faltando oito minutos para fechar o portão do Centro Universitário de volta Redonda (UniFOA), o movimento era intenso. Na entrada de Pinheiral, o trânsito estava parado e o congestionamento chegava ao bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

Mototaxistas foram a saída encontrada por alunos que precisavam, a qualquer custo, chegar a tempo da prova – qualquer custo mesmo, já que, segundo o apurado pela reportagem, o valor do transporte estava saindo por até R$ 100.

Os portões do UniFOA foram abertos às 12h e fechados às 13h01, deixando algumas dezenas de alunos de fora.

A segunda etapa do exame será no próximo domingo (12), quando os participantes responderão a 45 questões de ciências da natureza e outras 45 de matemática. A prova tera cinco horas de duração, com final previsto para as 18h30.

Imagens: Evandro Freitas