Transporte público de Resende tem Wi-Fi de graça

Resende – A Viação Princesinha do Vale, empresa responsável pelo transporte público de Resende, anunciou que todos os ônibus da frota oferecem acesso gratuito à rede Wi-Fi. Para se conectar, os passageiros precisam apenas buscar o nome da rede Wi-Fi no celular, ‘Princesinha’, seguido pelo número de prefixo do veículo. Além disso, será solicitado um rápido cadastro de dados pessoais, incluindo nome, e-mail e data de nascimento. Esse processo simplificado, de acordo com a empresa, permite que os passageiros desfrutem de uma conexão de qualidade durante suas viagens.

“Estamos comprometidos em tornar a vida dos nossos cidadãos mais fácil e confortável. A disponibilização de Wi-Fi nos ônibus é mais um passo para oferecer uma experiência de transporte de alta qualidade em nossa cidade”, argumentou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A Viação Princesinha do Vale iniciou suas operações com frota 100% renovada em maio deste ano. Todos os veículos foram produzidos de acordo com o sistema Euro 6, seguindo princípios de sustentabilidade. Segundo a empresa, isso resulta em benefícios como menor emissão de poluentes, eficiência energética aprimorada e redução do consumo de combustível, contribuindo para um ambiente mais limpo e sustentável.