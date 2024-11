Transporte público em Volta Redonda terá mudança em duas linhas

Volta Redonda – A partir desta quarta-feira (20), a Viação Elite assume a operação de duas linhas do transporte coletivo municipal anteriormente administradas pela Viação Pinheiral. Segundo anunciado pelo prefeito Antônio Francisco Neto no dia 7, as mudanças envolvem as rotas 415 (Belo Horizonte-Conforto) e 450/450A (Circular Nova Esperança-Jardim Amália).

Segundo a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), a Viação Elite vai operar a linha 415 com três carros, e outros dois para a 450/450A. As duas linhas escolhidas foram destinadas à Pinheiral após a falência da Viação Sul Fluminense, por força de decisão judicial. A escolha da Elite se deu por condições técnicas e disponibilidade de veículos e funcionários, o que não vai comprometer os serviços das linhas em que já vem atuando.

Ao mesmo tempo, o governo municipal espera que, dessa forma, a Viação Pinheiral possa resolver seus problemas operacionais.

Um levantamento da STMU feito há poucas semanas mostrou que a Viação Pinheiral precisava ter 31 veículos – 28 para operar as linhas sob sua responsabilidade e três de reserva. A empresa, porém, estava com apenas 23 ônibus em circulação, conforme apontou o relatório baseado no sistema de GPS dos coletivos. Essa redução teve por consequência a queda na qualidade do serviço prestado, com os usuários reclamando de falhas mecânicas e o mau estado de conservação dos ônibus.

A partir desta quarta, a Pinheiral vai operar um total de oito linhas: 210 (Três Poços, com três serviços diferentes); 245 (Nova Primavera); 400 (Vila Brasília); 405 (Coqueiros); 420 (Aero Clube); 455 (Fazendinha); 515 (Fundação Beatriz Gama); e 545 (Siderlândia).

“Realizamos uma vistoria na Viação Pinheiral, em que observamos que alguns ônibus não estavam em condições de rodar. A Viação Elite vai operar as duas linhas até a Pinheiral conseguir melhorar seu serviço, e esperamos que tenha capacidade de operar as linhas que continuaram com ela. Se verificarmos que os problemas continuaram, outras medidas serão adotadas”, declarou o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, que pede, ainda, aos moradores das linhas que passam a ser atendidas pela Elite a não obstruírem as vias das localidades que serão atendidas, dificultando a passagem dos ônibus.

O prefeito Antônio Francisco Neto destacou que a prefeitura, devido a uma decisão judicial, não pode fazer uma licitação global da operação do transporte público do município, podendo interferir apenas nas linhas que eram operadas pela Sul Fluminense, mas que segue empenhada em oferecer à população o melhor serviço.

“É um compromisso e dever nosso oferecer o melhor serviço para a população. Medidas como essa são duras, mas realizadas com critério e visando o conforto e bem-estar dos usuários dos ônibus, e se preciso for tomaremos outras medidas do tipo no futuro”, afirmou.