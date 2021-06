Matéria publicada em 12 de junho de 2021, 08:18 horas

Barra Mansa – Um Fiat Uno, segundo testemunhas, foi arrastado na noite de sexta-feira, dia 11, por um trem, em Barra Mansa. A colisão foi na passagem de nível na Rua Alberto Muttel, no Centro da cidade.

No carro estava um homem de 28 anos e uma mulher de 29. Ainda de acordo com testemunhas, eles sofreram ferimentos leves e foram atendidos pela equipe médica do Samu e liberados no local.