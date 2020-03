Três bairros de Resende receberão mutirão contra a dengue na segunda-feira

Matéria publicada em 6 de março de 2020, 08:58 horas

Resende – Os bairros Cabral, Morro do Cruzeiro e Paraíso, em Resende serão contemplados com mais um Mutirão Contra a Dengue, promovido pelo Comitê de Combate à Dengue do município, na próxima segunda-feira (9). Os esforços preventivos contra a dengue, chikungunya e zika se estenderão durante a semana até que o serviço esteja completo nos bairros.

O trabalho terá como foco recolher materiais que podem se transformar em criadouros do mosquito Aedes aegypti, identificar e tratar focos domiciliares, além de conscientizar moradores sobre as medidas preventivas, através de visitas a domicílios.

A prefeitura de Resende já realizou três mutirões, passando pelos bairros: Acesso Oeste, Grande Cidade Alegria, Vila Julieta, Liberdade e Nova Liberdade.

De acordo com a superintendente de Vigilância em Saúde, Carolina Bittencourt, é fundamental um trabalho de parceria com a população, que precisa colaborar com a ação dos agentes.

– Essa postura vai muito além do mutirão, é sempre importante estar atento. E caso identifique algum imóvel com possíveis focos do Aedes aegypti, é recomendado denunciar para a Ouvidoria – explicou a superintendente.

A estimativa, segundo Carolina, é de que pouco mais de 6300 imóveis sejam percorridos pelas equipes. Cerca de 100 profissionais treinados farão parte do serviço e serão divididos em pequenas equipes de visitas.