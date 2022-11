‘Trilha das Bruxas’ leva jipeiros a Ipiabas - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de novembro de 2022, 13:40 horas

Barra do Piraí – Os aficcionados de trilhas fora de estrada têm uma boa opção para o fim de semana estendido; é a “Trilha das Bruxas” que terá a concentração e inscrição a partir das 16 horas deste sábado (12).

Às 18 horas, acontece a partida para o primeiro percurso, que termina na Praça da Estação de Ipiabas.

No domingo (13), a concentração e inscrição para a segunda trilha, a “Trilha do Reflorestamento”, começa às 9 horas, com largada prevista para 10 horas. A chegada será na Estação de Ipiabas, com confraternização e música no “Bar do Tira-Gosto”.