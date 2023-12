Trilha de Natal do Jeep Clube arrecada brinquedos para crianças carentes

Volta Redonda – Os integrantes do Jeep Clube de Volta Redonda farão no dia 17 deste mês, a já tradicional Trilha do Natal. A saída está marcada para às 9h, do Posto Shell Casa de Portugal. Nela os integrantes do clube, arrecadam brinquedos para as crianças mais necessitadas. As doações podem ser de brinquedos usados (em bom estado) ou novos.

Este ano, a distribuição será feita em Arrozal. Logo depois, os participantes terão a festa de confraternização, na Sede Campestre. Os pontos de arrecadação são na Embrasom, no Aterrado, na Sumit Motors, na Voldac, na LL Odontologia, no Retiro e na Camisaria AM, que fica em frente à rodoviária de Barra Mansa.