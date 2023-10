‘Trilha do Brinquedo’ arrecada doações para o mês das crianças

Volta Redonda/Barra Mansa – No mês das crianças, a Trilha do Brinquedo está arrecadando brinquedos novos e usados, que estejam em bom estado, para distribuir para as crianças que mais precisam. A saída da trilha será neste sábado (21), às 8h30min, do Posto AP do Aterrado, em Volta Redonda, e a entrega dos brinquedos está prevista para as 10h30min, na Praça de Amparo, em Barra Mansa.

Os pontos de doações são:

Volta Redonda

– Master Veículos

– Sumit

– Embrasom

– Pit Stop

Barra Mansa

– Camisaria AM

– Clínica Bicho e Cia

Pinheiral

– Iron Bike

Quem preferir pode ajudar efetuando um Pix para: 11788184700