Tubulação rompida recebe reparo pela Secretaria de Água e Esgoto

Matéria publicada em 25 de dezembro de 2020, 19:15 horas

Barra do Piraí – A Aecretaria Municipal de Água e Esgoto de Barra do Piraí, em parceria com a Companhia Estadual de Água e Esgoto (Cedae) promoveu reparos na tubulação, rompida nas proximidades do hospital da Cruz Vermelha, no Centro. O serviço foi feito na manhã desta sexta, feriado de Natal, 25. Parte do encanamento danificado abastece todo o bairro Oficina Velha e adjacências, e poderia comprometer a distribuição de água naquela localidade.

O rompimento de uma tubulação ocorreu na noite desta quinta, 24. Antes previsto para ser realizado na manhã de sábado, 26, o serviço – que demandava equipamentos pesados, ferramentas específicas e mão de obra especializada – conseguiu ser finalizado no início da tarde do feriado.

“Se tratava de serviço complexo, executado juntamente com a Cedae, que possui a expertise neste tipo de trabalho. Conseguimos mobilizar as duas equipes, mesmo no feriado de Natal. Assim sendo, o conserto, previsto para o sábado, foi feito e já está abastecendo o bairro Oficina Velha, ainda nesta sexta”, explica o secretário de Água e Esgoto, Wanderson Barbosa.