Turbidez do Rio Bananal paralisa serviços do Saae em Barra Mansa

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2020, 09:37 horas

Barra Mansa – O Saae de Barra Mansa divulgou comunicado, pedindo para a população usar água com ainda mais racionalidade nos próximos dias. Por causa da turbidez do Rio Bananal, os serviços na ETA (Estação de Tratamento de Água) da Colônia Santo Antônio foram paralisados nesta quinta-feira, dia 09.

Uma forte chuva caiu em Bananal-SP, fazendo com que o nível do rio subisse em Barra Mansa, trazendo também muita sujeira no leito.