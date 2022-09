Ubirajara Vaz é homenageado pela Associação dos Engenheiros

Matéria publicada em 17 de setembro de 2022, 12:37 horas

Volta Redonda – “Ubirajara costuma dizer que na CSN aproveitou as oportunidades de ascensão profissional. Já na AAP-VR, liderou um crescimento patrimonial de R$ 57 mil, em 1994, para 64 milhões, em 2022. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, hoje, atua em vários municípios, oferece serviços de altíssima qualidade e emprega quase 400 pessoas, que dela dependem para o sustento de suas famílias.”

Com essas palavras, a presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Volta Redonda, Laura Jane Lopes Barbosa, encerrou a mensagem de congratulações, que proferiu, ao homenagear o presidente da AAP-VR, Ubirajara Vaz, com a Comenda “Engenheiro Heitor Lopes Correa”, concedida na solenidade pelos 65 anos de fundação da sua entidade. Ela informou, ainda, que as homenagens ao presidente da AAP-VR e aos engenheiros Luiz Antônio Consenza, presidente do CREA/RJ e Haroldo de Oliveira, pioneiro da CSN e da própria cidade, foram concedidas, por unanimidade, pelos conselheiros da Associação que preside.

Prestigiaram a homenagem ao presidente da AAP-VR sua mulher, Dona Irene Vaz, o filho, Eduardo Vaz, o vice-presidente da Associação, José Lúcio da Silva (J. Lúcio), e os diretores Sérgio Luiz Pereira dos Santos, Rômulo de Carvalho, Clara Sabença, Geraldo Vida, Artur Gomes de Iima, César Macedo, Manoel Messias dos Santos e José Roberto Mendonça.