UBS Jardim Paraíba promove roda de conversa sobre amamentação em VR

Volta Redonda – A Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Paraíba, em Volta Redonda, realizou nesta semana uma roda de conversa voltada para gestantes e mães da comunidade. A ação, parte da programação do Agosto Dourado – campanha que simboliza o incentivo ao aleitamento materno –, teve como objetivo oferecer orientações sobre a importância desse ato que salva vidas de prematuros, a forma correta de amamentar e os métodos para estimular a produção de leite.

Também foi abordado o incentivo à doação ao Banco de Leite Humano Municipal. A atividade reforçou a mensagem do Agosto Dourado: “No peito, a força de quem nutre o futuro”.

O encontro contou com a participação da médica da Estratégia de Saúde da Família, Millena Azevedo, que destacou os benefícios do leite materno como alimento completo, capaz de fornecer nutrição adequada, proteção imunológica e fortalecimento do vínculo entre mãe e bebê.

Segundo a especialista, a amamentação é fundamental principalmente nos primeiros seis meses de vida e deve ser mantida, sempre que possível, até os dois anos de idade, contribuindo para o desenvolvimento saudável e o neurodesenvolvimento da criança.

A gerente da UBS Jardim Paraíba, Michele Antoniol Gama, ressaltou que momentos como esse são essenciais para aproximar as famílias da unidade de saúde. “Amamentar é mais do que nutrir, é um gesto de amor e proteção que fortalece o vínculo entre mãe e filho. Nosso papel é apoiar, orientar e acolher cada mãe nessa jornada, para que ela se sinta segura e confiante.”