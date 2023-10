UBSFs de Pinheiral ganham brinquedoteca

Pinheiral – Dez unidades básicas de Saúde da Família (UBSF) ganharam um espaço dedicado ao entretenimento das crianças que frequentam as instalações. As ‘brinquedotecas’ poderão oferecer aos pequenos atividades lúdicas enquanto aguardam atendimento.

Segundo a prefeitura, as brinquedotecas estão equipadas com uma variedade de brinquedos, o que permite que as crianças preencham o tempo de espera com diversão e atividades recreativas. A iniciativa visa a reduzir o estresse naturalmente associado à espera, um aspecto que muitas vezes causa impaciência nas crianças, sobretudo em ambientes de cuidados de saúde frequentados por pessoas que procuram assistência médica.

De acordo com o prefeito Ednardo Barbosa, a ação é uma iniciativa para tornar a visita ao médico uma experiência mais leve e agradável para os pequenos.

“Sabemos que a impaciência pode ser um desafio, principalmente para as crianças, e estamos comprometidos em tornar esse momento mais tranquilo e descontraído. Agradeço à Secretaria de Saúde pelo comprometimento com a saúde de todos”, afirmou.

O Secretário da Saúde, Everton Alvim, ressaltou ainda que a presença dos brinquedos tem um impacto positivo na humanização do atendimento prestado nas unidades de saúde. “Agora dispomos de um ambiente mais acolhedor, alegre e harmonioso, o que certamente beneficiará os usuários e proporcionará às crianças momentos de diversão e brincadeira”, comentou.Segundo Rafaela Roquini, coordenadora da Atenção Básica de Pinheiral, a introdução dessa iniciativa foi bem recebida pelos pais e, principalmente, pelas crianças.

“Sabemos que a primeira infância é uma fase de descobertas e aprendizado, na qual o aspecto lúdico estimula a imaginação das crianças. A presença de brinquedos é fundamental na sala de espera, pois motiva as crianças a frequentarem as unidades de saúde de forma mais acesas e a participarem nas consultas. Isso reduz o receio delas na relação com os profissionais de saúde e estabelece uma maior proximidade com a equipe”, afirmou.