UFF Campus Aterrado recebe 2ª fase do vestibular da UERJ em Volta Redonda

Pais e estudantes destacam apoio familiar e desafios da prova

by alice couto

Foto: Divulgação

Volta Redonda – A realização do vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) mobilizou, neste fim de semana, estudantes, familiares e instituições de ensino em Volta Redonda.

Pais que acompanharam os filhos destacaram a importância de transmitir tranquilidade neste momento. Para Fernando Pereira, que esteve presente, a participação da família é fundamental para lidar com a tensão da fase de preparação.

Já entre os estudantes, o sentimento foi de desafio diante da complexidade do exame. Pedro Castilho, aluno do Pré-Vestibular Cidadão, do Movimento Ética na Política (MEP), avaliou a experiência após sair da prova: “A prova estava puxada, bem conteudista”.

