UFF e Sejuv promovem ação para incentivar doação de sangue

Ação ocorreu em parceria com o Hemonúcleo do Hospital São João Batista

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Volta Redonda – Como parte da programação do Mês da Juventude, os calouros dos cursos de Engenharia da Universidade Federal Fluminense (UFF) participaram, nesta segunda-feira (18), de uma palestra sobre a importância da doação de sangue. A ação buscou sensibilizar os novos universitários sobre o impacto de um gesto simples, capaz de salvar até quatro vidas com uma única doação.

A atividade foi promovida em parceria entre a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) e o Núcleo de Hemoterapia do Hospital São João Batista (HSJB), dentro dos esforços para ampliar a conscientização e o engajamento da juventude em causas sociais.

Durante o encontro, a assessora do Hemonúcleo, Cristina Teixeira, apresentou dados sobre os desafios enfrentados pelos bancos de sangue, especialmente em períodos de baixa doação, como feriados prolongados e férias escolares. Ela também explicou o processo da doação e desmistificou crenças que afastam possíveis doadores.

Além das informações técnicas, a palestra destacou o impacto da solidariedade na vida de quem depende do sangue. “É essencial que os jovens entendam que doar sangue é um ato de empatia, responsabilidade social e cidadania. Vocês podem ser agentes de mudança na vida de muitas pessoas”, afirmou Cristina.

O chefe de Gabinete da Sejuv, Leonardo Ghirlinzoni, também participou do encontro e ressaltou a importância do envolvimento estudantil. “A parceria entre a Secretaria da Juventude e o Hemonúcleo é fundamental para aproximar os jovens desse gesto de solidariedade. A universidade é um espaço estratégico para estimular essa consciência e mobilizar cada vez mais doadores”, disse.

 

 

 

