UFF-VR inaugura supercomputador para impulsionar pesquisas avançadas

Volta Redonda – A Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda (UFF-VR) inaugura, na próxima sexta-feira (12), no campus do Aterrado, o Centro Multiusuário de Computação de Alto Desempenho (CEMUCAD), que contará com o Cluster Mildred, supercomputador de última geração capaz de desenvolver pesquisas de alta tecnologia.

A criação do centro e a aquisição da máquina foram possíveis devido aos projetos dos pesquisadores da universidade, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

O CEMUCAD, localizado no Laboratório de Computação da UFF, terá cinco supercomputadores à disposição da rede acadêmica para pesquisas multidisciplinares. O projeto recebeu investimento de R$ 1,5 milhão, aportados pela FAPERJ e pelo CNPq.

Para o professor Rodrigo Amorim, do Departamento de Física da UFF-VR, o investimento em novos equipamentos é essencial. “Os supercomputadores são máquinas ligadas em rede que desempenham tarefas em paralelo e proporcionam uma computação de alto desempenho, capaz de solucionar problemas complexos de física, química e engenharia, que muitas vezes não podem ser resolvidos em computadores convencionais. Com eles, conseguimos realizar pesquisas de alta tecnologia, desenvolver modelos utilizando mecânica quântica, clássica e os mais recentes de Inteligência Artificial”, explica.

A inauguração ocorrerá pela manhã e incluirá explicações sobre supercomputação e o panorama da computação científica de alto desempenho no Brasil, além da visita ao CEMUCAD, considerado o maior centro de computação acadêmico do sul do estado do Rio de Janeiro.

Durante a visita, serão apresentadas modelagens computacionais de física, química e engenharia, com um total de 2.200 cores/4.400 threads de processamento e três “storages” de armazenamento, totalizando 520 TB, mais de 11 TB de memória RAM e duas redes (10 Gbits/1 Gbits).

Serviço:

Inauguração do Cluster Mildred

Data: 12 de setembro de 2025

Local: UFF Volta Redonda – Auditório 302, bloco C, 3º andar

Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, 738 – Bairro Aterrado

Horário: 9h40 às 17h

Entrada: gratuita