UGB encerra Congresso de Estudantes e comemora sucesso da 4ª Feira de Estágio

Volta Redonda – O Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB) encerrou nesta sexta-feira (22), a quarta edição do Congresso de Estudantes (CONE). O evento, realizado em parceria com o Diretório Central dos Estudantes (DCE) e com apoio da União Nacional dos Estudantes (UNE), teve início na segunda-feira (18) e reuniu uma ampla programação de palestras, debates e atividades acadêmicas.

Durante toda a semana, estudantes puderam acompanhar palestras de profissionais de diversas áreas e participar de encontros com egressos da instituição, que compartilharam experiências e trajetórias no mercado de trabalho.

O ponto alto do congresso foi a realização da 4ª Feira de Estágio do UGB, na noite desta quinta-feira (21). O evento aconteceu no estacionamento do campus Volta Redonda, em um espaço especialmente preparado para receber empresas de diferentes segmentos e milhares de estudantes. A Feira de Estágio tem se consolidado como uma das principais oportunidades para os acadêmicos conhecerem programas de estágio, políticas de contratação e possibilidades de carreira em grandes companhias. Entre as empresas participantes deste ano estiveram CSN, Santander, TV Rio Sul, CIEE, SINE, Unimed, Beleza Natural, CDL-VR, Equipacare, Light, Konnen Academia, ArcelorMittal, Royal Supermercados e Zamix.

Durante a programação, o UGB também lançou o Clube UGB+, um projeto que oferece benefícios exclusivos para alunos da instituição. A iniciativa já conta com mais de dez empresas parceiras, garantindo descontos em alimentação, saúde, lazer e outros serviços. Entre os estabelecimentos conveniados estão Casa 21 Sabores Caseiros, Bier Prosit, Luno Odontologia, Ótica Vale Sul, Sublime Look Festa, Sublime Fler, Marco Vacchi, KNN Idiomas, Baller Academia, Neto Esporte, Clube Comercial e Escudo+ Clube de Benefícios.

A pró-reitora de Assuntos Acadêmicos do UGB, Elisa Alcântara, destacou a relevância da Feira de Estágio e agradeceu a participação das empresas parceiras. “A cada edição fortalecemos o vínculo entre a universidade e o mercado de trabalho, oferecendo aos nossos alunos um contato direto com grandes oportunidades. Ficamos muito felizes com o sucesso da Feira e com a adesão das empresas”, afirmou.