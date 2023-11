UGB-FERP está com inscrições abertas para a Prova Agendada 2024

Volta Redonda – O Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-FERP) já está com as inscrições abertas para a Prova Agendada 2024. Buscando atender às demandas do mercado regional, a instituição está lançando quatro novos cursos de graduação presencial no campus Volta Redonda: Educação Física (noite), Engenharia de Softwares (manhã), Fonoaudiologia (manhã) e Terapia Ocupacional (manhã/noite). Os cursos serão compostos por um corpo docente altamente qualificado, excelente estrutura e laboratórios modernos para atender às necessidades dos alunos.

Em Volta Redonda, além dos novos cursos, há vagas para Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas, Direito (Manhã/Noite), Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, História, Letras, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação e Gestão de Recursos Humanos.

No campus Barra do Piraí, os cursos oferecidos são para Administração, Biomedicina, Direito, Enfermagem, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Nutrição e Psicologia.

Já em Nova Iguaçu as vagas são para Biomedicina, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Psicologia.

INGRESSO

Por meio do Programa Formar, o UGB-FERP oferece descontos de até 50% nas mensalidades, durante todo o curso. As inscrições podem ser feitas nas três unidades ou no www.ugb.edu.br. A taxa de inscrição é de R$ 30,00 (trinta reais). Mais informações podem obtidas no (24) 98158-0012.