UGB/FERP oferecerá aulas de reforço para alunos concluintes do ensino médio

Matéria publicada em 2 de outubro de 2020, 16:38 horas

Estudantes terão acesso ao conteúdo de 12 disciplinas, disponibilizado gratuitamente no canal do Youtube da instituição

Sul Fluminense – Alunos concluintes do ensino médio terão, a partir da próxima segunda-feira, dia 05, uma grande oportunidade de enriquecer seus conhecimentos e se preparar para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Por meio do projeto “UGB conectado com você”, alunos do dos cursos de graduação do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB/FERP) darão aulas ao vivo no canal da instituição no Youtube (UGB/FERP). Serão ao todo 12 disciplinas e as aulas acontecerão no período da tarde, de segunda a sexta-feira.

Pró-reitora de Assuntos Acadêmicos, Elisa Alcantara explica que o projeto surgiu a partir da solicitação de diretores de escolas públicas estaduais, como forma de ofertar aos alunos aulas adicionais, por conta do período de pandemia, para servir de reforço para os jovens.

“Essa é uma ótima oportunidade para todos aqueles que farão o Enem e também para aqueles que estão tendo aulas virtuais, porém estão com dificuldades em relação a alguma matéria. Teremos também momentos de orientação profissional e de carreira, além de um trabalho motivacional com os jovens”, destacou.

Serão oferecidos aos alunos aulas de Matemática, História, Redação, Inglês, Português, Literatura, Geografia, Filosofia, Sociologia, Física, Biologia e Química. As aulas, que serão ministradas por estudantes monitores, orientados por professores e coordenadores dos cursos, acontecerão das 16h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira. Todo o conteúdo ficará disponível até o final de novembro.

“Tenho certeza que será um projeto de sucesso. Os alunos terão uma grande chance de aprimorar os estudos e, assim, todos os dias estaremos conectados com eles através do nosso canal”, afirmou Elisa.

CRONOGRAMA DAS AULAS

Segunda: Matemática e Física

Terça: História, Química e Biologia

Quarta: Redação

Quinta: Português, Inglês e Literatura

Sexta: Geografia, Filosofia e Sociologia

Horário: 16h30 às 17h30