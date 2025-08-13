UGB lança o PET-Saúde, que será implantado em Piraí

Barra do Piraí – O Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), sediou nesta terça-feira (12), o lançamento do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde/I&SD), promovido pelo Ministério da Saúde. O UGB foi a única instituição privada do Estado do Rio de Janeiro, e a única da região, contemplada pelo programa, que será implantado no município de Piraí.

Durante 24 meses, alunos e professores do UGB atuarão em parceria com profissionais da Prefeitura e das secretarias municipais de Saúde e de Tecnologia, desenvolvendo ações voltadas para a modernização do Sistema Único de Saúde (SUS) e a qualificação dos serviços prestados à população.

O projeto apresentado pelo UGB tem como tema “A colaboração interprofissional no fortalecimento dos sistemas de informação: uma proposta de transformação digital intersetorial para a Atenção Primária à Saúde do município de Piraí-RJ”. A proposta aposta na união entre saúde e tecnologia para fortalecer a Atenção Primária e promover inovações digitais que melhorem a gestão e a organização dos serviços.

Além da formação técnica, o objetivo é desenvolver competências colaborativas e interprofissionais, estimulando que futuros profissionais aprendam a atuar de forma integrada, com soluções conjuntas para os desafios do SUS. Entre as ações previstas estão: criação de novas tecnologias para gestão da informação em saúde, programas de educação permanente para profissionais e comunidade, e atuação prática de alunos ao lado de preceptores da rede pública, incluindo enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e engenheiros de software.

Reconhecimento e impacto

Para o reitor do UGB, Dr. Francisco Sampaio, a aprovação do projeto reafirma o compromisso da instituição com a formação de profissionais mais preparados e com a transformação dos serviços de saúde.

“Esse reconhecimento nos enche de orgulho, especialmente por sermos os únicos representantes do Estado do Rio de Janeiro na lista de instituições selecionadas. Acreditamos que o projeto deixará um legado importante para Piraí. Vamos desenvolver tecnologias para o cuidado em saúde e oferecer aos estudantes uma formação mais integrativa. Eles terão contato com outras profissões, aprenderão em conjunto e desenvolverão competências que ainda não fazem parte das disciplinas tradicionais”, ressaltou.

A secretária municipal de Saúde, Maria Conceição de Souza, destacou que a aproximação com a academia fortalece tanto os serviços quanto a formação dos estudantes.

“Essa convivência qualifica os dois lados. Ao mesmo tempo em que o aluno leva conhecimento científico, também vivencia na prática como o sistema funciona. É importante desmistificar a ideia de que ele não funciona, porque quem está no dia a dia sabe que funciona, sim”, afirmou.

Já a coordenadora do PET-Saúde, Silvia Mello dos Santos, ressaltou o caráter inovador da proposta.

“Esperamos que o projeto traga mais qualidade aos serviços digitais em saúde no município, além de proporcionar aos estudantes uma vivência real da rotina dos profissionais e da população, trazendo inovação para o SUS”, afirmou.

Estrutura e participantes

Ao todo, participam 40 alunos e 10 professores, metade da área de tecnologia e metade da saúde. A estrutura é formada por cinco grupos tutoriais, cada um com dois docentes (um da saúde e outro da tecnologia) e oito estudantes. Estão contemplados no projeto os cursos de Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Educação Física, Sistemas de Informação e Engenharia de Software.

Para João Victor Miguel Pançardes, 26 anos, estudante de Nutrição, a experiência será enriquecedora.

O evento contou ainda com a presença do presidente da Fundação Educacional Rosemar Pimentel (FERP), Rouben Abdo Bogossian; do pró-reitor Administrativo, Dr. Paulo Di Biase; da pró-reitora de Assuntos Acadêmicos, Elisa Alcantara; da assessora da Reitoria, Elizabeth Di Biase; da advogada Priscila Favieri; do diretor executivo, Heitor Favieri Neto; e do vereador Simar.