“Minha vida estava indo por água abaixo”

Volta Redonda – O alcoolismo não é um mau hábito, tampouco uma falha de caráter. É uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e deve ser tratada como tal. Por isso, o grupo da Área 39 dos Alcoólicos Anônimos (AA) promove nesta quinta-feira (14), um seminário voltado especificamente para profissionais que queiram se inteirar do assunto e amigos e familiares de pessoas que sofrem com o alcoolismo. O evento acontece no auditório do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), das 14h às 18h.

Durante o encontro, dois temas serão abordados: ‘Alcoolismo, a doença da negação’, com a médica Sueli Pinto, coordenadora da Divisão de Saúde Mental da prefeitura de Volta Redonda, e ‘Alcoolismo na família’, com Edna Quintino, psicóloga da Divisão de Saúde Mental.

De acordo com Flávio* (nome fictício), que encontrou auxílio no AA em 1994, é fundamental que a sociedade participe de eventos como este, até para saber como ajudar essas pessoas. “Sou um alcoólico em recuperação. Cheguei ao AA em 1994, aos 38 anos, com duas filhas pequenas, e foi uma transformação muito grande. Eu sofria procurando ajuda e não conseguia. Até que, um dia, encontrei a chave”, relatou em entrevista ao DIÁRIO DO VALE nesta quarta-feira (13).

Cada vez que procurava ajuda, sua angústia aumentada. Foi graças a uma amiga que Flávio encontrou ajuda no AA. “Este encontro é de suma importância, porque é voltado para profissionais e amigos de alcoólicos, com profissionais falando sobre o assunto. Uma amiga me ajudou, me convidou a assistir uma reunião dos Alcoólicos Anônimos e isso mudou a minha vida”, destacou.

Segundo Flávio, até 1986 sua vida em família era normal. Contudo, ele teve um problema profissional e precisou se licenciar do trabalho. Sem ocupação e muito angustiado, encontrou conforto na bebida – e também um imenso problema. “Em pouco tempo eu estava completamente dependente do álcool. É uma doença. Eu tinha duas filhas pequenas, de nove e 13 anos. Se hoje tenho 43 anos de casado e tenho em minhas filhas minhas melhores amigas, é graças a esse encontro que eu tive com a irmandade de AA. Minha vida estava indo por água abaixo”, recordou.

Flávio se alegra por ter buscado auxílio a tempo de acompanhar o crescimento das filhas. “Meu recado a quem está passando por este problema é: procure ajuda. Muitas vezes fui taxado como ‘preguiçoso’ e até ‘mau caráter’. Mas alcoolismo é uma doença, e é preciso que as pessoas sejam esclarecidas sobre isso”, disse, acrescentando que, para quem participa dos Alcoólicos Anônimos, só existe um objetivo: manter-se sóbrio e ajudar outros a ficarem sóbrios.

Interessados em participar do Seminário de Alcoólicos Anônimos para profissionais e amigos de AA, pode fazer a inscrição direto no local do evento, a partir das 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (24) 99881.9832 e 3342.0778.