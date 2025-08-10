Última noite da Angra Expo 2025 reúne público e emociona na Praia do Anil



Angra dos Reis – A noite de encerramento da 11ª edição da Angra Expo 2025, realizada no sábado (10), atraiu um grande público à Praia do Anil, em Angra dos Reis. Mesmo sob chuva, muitas famílias acompanharam a programação, que começou com um momento especial para as crianças: a apresentação da cantora Cristina Mel, que encantou o público infantil e emocionou os pais com suas canções.

À noite, os holofotes se voltaram para os talentos da cidade. Os artistas angrenses, selecionados por meio da Seletiva Angra Expo, mostraram todo o potencial da música local com performances que animaram o público e reforçaram a importância do apoio e do incentivo aos cantores regionais.

O momento mais esperado veio com o show de encerramento do cantor Isaías Saad, que levou ao palco grandes sucessos de sua carreira, como “Ousado Amor, “Bondade de Deus”, “Eu Tenho Você”, entre outros. Com carisma e emoção, ele interagiu com a plateia e celebrou a energia do evento.

“É incrível ver tantas pessoas reunidas aqui para louvar e celebrar juntas. A Angra Expo é um evento especial, que valoriza a música e aproxima as pessoas. Fico honrado de fazer parte desse momento. Já estive em Angra antes, conheço esse paraíso e hoje tenho o privilégio de poder adorar e louvar junto com os angrenses, fico muito feliz de mesmo no frio e com a chuva muitos escolheram estar aqui hoje”, comentou Isaías Saad.

Para o presidente da TurisAngra, João Willy, o sucesso da Angra Expo reafirma o papel do evento no calendário cultural e turístico da cidade.

“A Angra Expo já se consolidou como um dos maiores eventos do nosso município, dando espaço aos artistas locais poderem apresentar no palco com artistas renomados do mundo gospel. É um evento que orgulha Angra dos Reis, estamos muito felizes com mais uma edição de grande sucesso”, afirmou João Willy.

O pastor Eli Vilela, presidente da Comissão de Pastores, ressaltou a importância da iniciativa para o público cristão.

“É uma alegria enorme ver mais uma edição da Angra Expo acontecer, reunindo milhares de pessoas para momentos de louvor, comunhão e adoração. Este evento tem um valor especial para a comunidade cristã, pois promove a fé e a união, além de abrir espaço para grandes ministérios e para nossos talentos locais”, ressaltou o pastor.