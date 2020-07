Último dia de testagem em motoristas de aplicativo, um testa positivo para Covid-19, em Barra Mansa

Matéria publicada em 3 de julho de 2020, 18:34 horas

Barra Mansa- No último dia de testes rápidos para Covid-19 em motoristas de aplicativos. Dos 139 testados, apenas um resultou em positivo para a doença. Já contabilizando os dois dias, foram 256 exames, com dois resultados positivos. Os testes foram realizados nesta sexta-feira, dia 03, de 08h às 16h, no Parque da Cidade. Segundo o motorista de aplicativo Rogério Teixeira, o serviço ajuda a evitar a propagação do vírus.

– A iniciativa é muito boa, pois dá a oportunidade das pessoas saberem se estão contaminadas ou não e assim tomarem as devidas precauções e evitar contaminar outras pessoas – ressaltou.

Polícia Militar

A Prefeitura de Barra Mansa também realizou testes rápidos nos policiais militares que atuam no município. Atendendo a solicitação do 28° Batalhão Policial Militar (BPM), a Secretaria Municipal de Saúde testou 99 agentes, sendo dois com resultados positivos. A ação ocorreu durante três dias, se encerrando na manhã desta sexta-feira.