Um total de 93 lâmpadas de LED são instaladas pela Prefeitura de VR durante o feriado de Corpus Christi

Matéria publicada em 17 de junho de 2022, 11:53 horas

Os bairros Conforto, na Rua 2, e Laranjal receberam novo projeto de iluminação

Volta Redonda- Seguindo a implementação do Plano de Mobilidade Urbana, a Prefeitura de Volta Redonda trocou 93 lâmpadas de sódio (amarelas) por modelos de LED durante o feriadão de Corpus Christi, nesta quinta e sexta-feira (16/06 e 17/06). As lâmpadas retiradas serão usadas em pontos emergenciais, até que toda a cidade tenha a nova iluminação com LED.

Segundo Sebastião Leite, que está coordenando o projeto de eficiência energética no município, foram trocadas 68 lâmpadas na Rua 2, no bairro Conforto, e mais 15 no bairro Laranjal.

“Estas trocas fazem parte da fase do plano intitulada Demob 1, que contempla os bairros que ficam à margem direita do Rio Paraíba do Sul. Nos próximos dias, iremos realizar as instalações em todo o complexo do bairro Jardim Amália e, em seguida, iniciaremos as trocas no bairro Aterrado”, disse.

A troca pelas lâmpadas de LED, além de proporcionar maior luminosidade, garantindo assim, um aumento na sensação de segurança, também irá gerar uma grande economia aos cofres públicos. A previsão é que a diminuição nos custos com iluminação seja de 50%, já que a tecnologia da luz LED possui uma maior durabilidade, diminuindo a necessidade de manutenção.

Ainda segundo Leite, os bairros da margem esquerda serão beneficiados dentro do chamado Demob 2. As lâmpadas de LED desta fase do programa chegam ainda neste mês de junho e a partir daí começam a ser instaladas.

“O plano de mobilidade foi dividido em três partes e as três estão em andamento, com troca de calçadas, ciclovias, uma ponte e alça do Viaduto Heitor Leite Franco já iniciadas. A iluminação foi dividida entre duas partes e vamos trocar 27 mil pontos de luz. Toda a cidade será atendida”, disse Leite.