Unidade Móvel SESC Saúde da Mulher é inaugurada em Barra do Piraí

Barra do Piraí – A abertura da Unidade Móvel SESC Saúde da Mulher em Barra do Piraí aconteceu na quarta-feira (30). A solenidade teve como objetivo promover ainda mais o centro médico adaptado, que está na Praça Nilo Peçanha desde o dia 17 de julho oferecendo gratuitamente exames de mamografia e preventivo do colo do útero.

A cerimônia contou com a presença da prefeita, Katia Miki; do vice-prefeito e secretário de Saúde, Cristiano Almeida; da coordenadora técnica do projeto, Taiane Silva; e do presidente do Sicomércio do município, Jorge Guilherme Aiex.

Em seu discurso, a prefeita Katia Miki falou sobre a importância da parceria em várias áreas para o município.

“Fico muito grata e satisfeita em saber que contamos com parceiros que nos ajudam a enfrentar as dificuldades do município. Ainda temos muito a avançar, mas esse serviço já representa um grande passo: oferece exames de qualidade, com resultados rápidos e agendamento facilitado. Vamos seguir fortalecendo essa parceria não só na saúde, mas em todas as áreas”, afirmou a prefeita.

O secretário de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, destacou o impacto positivo da unidade móvel no município.

“A unidade móvel do SESC veio, de fato, para nos ajudar a reduzir essa demanda reprimida, tanto de exames preventivos quanto de mamografias. Isso tem gerado um impacto muito positivo, especialmente na vida das mulheres de Barra do Piraí”, apontou Cristiano.

O presidente do Sicomércio de Barra do Piraí, Jorge Guilherme Aiex, ressaltou a preocupação social do comércio local, além do desenvolvimento econômico.

“No comércio de Barra do Piraí, além da preocupação com o desenvolvimento econômico, nós temos a preocupação social, com áreas como entretenimento, saúde, educação e muito mais. Agradeço novamente o empenho da prefeita Katia Miki, do vice-prefeito e secretário de Saúde Cristiano Almeida, e o apoio da Taiane Silva, em nome do SESC”, disse Jorge.

Por fim, Taiane Silva reforçou o principal objetivo da unidade e destacou a qualidade dos profissionais e exames.

“Nosso principal objetivo é ampliar o acesso a exames preventivos, como mamografia e Papanicolau, por meio de um atendimento humanizado e qualificado. Contamos com uma equipe treinada e capacitada pelo Hospital de Amor de Barretos, referência na América Latina no enfrentamento ao câncer. Os exames realizados são laudados por esse hospital, garantindo a certificação e a segurança dos resultados entregues”, finalizou a coordenadora do projeto SESC Saúde da Mulher.

A unidade móvel estará na Praça Nilo Peçanha até, no mínimo, o dia 16 de setembro. Os agendamentos e atendimentos podem ser feitos no próprio local, de acordo com os seguintes horários:

Terça-feira: 8h às 17h

8h às 17h Quarta-feira: 8h às 18h

8h às 18h Quinta-feira: 8h às 18h30

8h às 18h30 Sexta-feira: 7h às 11h

Devido à alta demanda, os exames podem ou não ser realizados no mesmo dia do agendamento, dependendo da disponibilidade de vagas na agenda.