Unidades Básicas de Saúde de Volta Redonda abrem para coleta do exame preventivo neste sábado

Volta Redonda – As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (UBSFs) de Volta Redonda abrirão neste sábado (18), das 8h às 17h, para atendimento às mulheres. O Dia D faz parte da campanha municipal Primavera Rosa, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com o objetivo de conscientizar o público feminino sobre o câncer de colo do útero e de mama.

Todas as unidades vão oferecer gratuitamente coleta do exame preventivo (Papanicolau), encaminhamento para mamografia, orientações sobre o câncer de colo do útero e de mama. Devem procurar atendimento para o preventivo mulheres de 25 a 64 anos – incluindo gestantes –, e a partir de 40 anos para mamografia. Para ser atendida é necessário apresentar o CPF ou o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

A Secretaria de Saúde também vai intensificar a atualização da caderneta de vacinação com os imunizantes de rotina, principalmente para prevenção do HPV (papilomavírus humano). Jovens a partir dos nove anos de idade, tanto meninas quanto meninos, devem ser vacinados contra a doença. É necessário apresentar a caderneta de vacinas.

As Unidades Básicas de Saúde vão atender às mulheres de forma espontânea (sem agendamento), mas aquelas que quiserem agendar seu atendimento devem procurar a unidade mais próxima da sua residência.

Último Dia D em dezembro

O próximo Dia D está marcado para 9 de dezembro, e o encerramento da campanha Primavera Rosa está marcado para 22 de dezembro. Posteriormente, as unidades continuarão oferecendo os exames; entretanto, a Secretaria de Saúde recomenda que as mulheres passem pelos procedimentos até a data.