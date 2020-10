Unidades de saúde de Volta Redonda reforçam protocolos de prevenção à Covid-19 durante Dia D de Vacinação

Matéria publicada em 17 de outubro de 2020, 16:50 horas

Volta Redonda – Todas as unidades de saúde da Atenção Básica de Volta Redonda participaram do Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente neste sábado, dia 17. O horário de funcionamento foi das 8h às 17h e, para receber este público, os funcionários foram orientados a reforçar os protocolos de prevenção à Covid-19 como o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), além de disponibilizar álcool 70% para higienização das mãos, exigir o uso de máscara e garantir o distanciamento social.

A imunização contra a poliomielite foi ofertada para crianças de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias nas unidades básicas do Conforto, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Roma I, Agua Limpa I, Vila Brasilia, Dom Bosco e Santo Agostinho.

A Campanha de Multivacinação para atualização da caderneta vacinal, voltada para crianças e adolescentes até 14 anos, 11 meses e 29 dias, será realizada em todas as unidades de saúde, exceto nos polos de triagem e atendimento de casos suspeitos de Covid-19, que são a UBS 249, UBSF São João, UBSF Vila Mury e UBSF Volta Grande. Estão disponíveis todas as vacinas do calendário básico de vacinação para esta faixa etária.

A tríplice viral, que combate sarampo, caxumba e rubéola, também será ofertada em todas as unidades de saúde para a faixa etária de 06 meses a 19 anos e de 50 a 59 anos de idade. Já dupla viral, que protege contra rubéola e sarampo, será disponibilizada durante toda a campanha, sendo indicada na faixa etária de 30 a 59 anos 11 meses e 29 dias. Lembrando que às unidades de referência para Covid-19 não farão este atendimento.

A subsecretária de Saúde de Volta Redonda, Milene Paula de Souza, ressaltou que a campanha segue até o próximo dia 30 de outubro e reafirmou a importância da vacinação na prevenção à saúde. “Mesmo durante a pandemia, temos que cuidar do calendário de imunização”, alertou, contando que as unidades de saúde do município atuam de acordo com as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) na prevenção da Covid-19.

O casal Aline Marfori e Litiany Pires, moradores do bairro Aterrado, levou os gêmeos Arthur e Heitor à unidade do Jardim Paraíba para vacinar contra a poliomielite e o sarampo. “Sabemos que não podemos descuidar da saúde dos meninos. São doenças graves que podem ser evitadas com a vacina”, falou Aline.

Ricardo e Karolina Lopes, que moram no Jardim Primavera, também estiveram na unidade para imunizar a primogênita Ana Luiza contra a poliomielite. “Viemos no sábado, pois fica mais fácil trazer as crianças”, falou Karolina, lembrando que Tarcísio, que estava no colo e ainda não completou um ano de vida está com a caderneta de vacinação em dia.