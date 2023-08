Unidades de saúde em Resende entram em reforma, informa prefeitura

Resende – A prefeitura anunciou nesta quinta-feira (24), que deu início às obras de reparo nas unidades de Programa de Saúde da Família (PSF) Liberdade e Surubi. Na Liberdade, o cronograma contempla a pintura geral de todo o prédio. Já na unidade do Surubi, os serviços estão concentrados no tratamento de trincas, troca de revestimentos, implantação de drenos do ar condicionado e ainda a pintura completa.

“A gestão municipal trabalha desde o início para proporcionar espaços públicos seguros e transformados para a população. Sabemos que não é possível estar em todos os locais ao mesmo tempo, mas as equipes realizam estes reparos para manter as unidades de saúde em bom estado de conservação e em pleno funcionamento. Vale lembrar também que ao mesmo tempo a prefeitura realiza obras de revitalizações e construções de unidades de saúde”, argumentou o secretário de Saúde, Jayme Neto.

Hemonúcleo

O Hemonúcleo de Resende teve suas obras de reparos concluídas recentemente. A unidade recebeu intervenções como conserto nas calhas, troca de revestimentos do banheiro masculino, revitalização das janelas e a pintura de todo o laboratório.

A unidade funciona anexa ao Hospital de Emergência, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, atendendo os hospitais dos municípios de Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis. A prefeitura destaca que o estoque atual de sangue está estável para os tipos A+, A-, B+, B-, O+, AB+ e AB-. O tipo O negativo está classificado como crítico.