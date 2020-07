Unidades de saúde promovem campanhas contra hanseníase, câncer de cabeça e pescoço, em Resende

Matéria publicada em 29 de julho de 2020, 15:36 horas

Resende- Neste mês de julho, uma sequência de campanhas está sendo promovida, nas unidades básicas de saúde espalhadas pelo município, através de enfeites, cartazes e informações sobre a Hanseníase, com o “Julho Amarelo”; Câncer de Cabeça e de Pescoço, com o “Julho Verde”; e o tráfico de pessoas, com o “Julho Azul”.

As atividades tiveram início na segunda-feira, dia 27, com a temática da Hanseníase, e se encerram na próxima quinta-feira, com a mobilização sobre o tráfico de pessoas. De acordo com a coordenadora do NEPS (Núcleo de Educação Permanente em Saúde da Prefeitura de Resende), Mariane de Paula Gomes, a mobilização é um passo importante para chamar a atenção da população e despertar reflexões.

– As pessoas passam e procuram saber do que se trata, buscam mais informações. Desta forma, acabam se introduzindo nas discussões e ficando por dentro dos temas que são pouco difundidos. No caso das doenças, trazemos informações sobre a prevenção. Já o tráfico de pessoas, no “Julho Azul”, as pessoas se informam sobre esse risco e como agir caso presenciem ou tomem conhecimento sobre esta circunstância – explicou a coordenadora.

NEPS Resende

Não só em campanhas voltadas para a população, o NEPS atua também em atividades da área da saúde, que visam atualizar e qualificar cada vez mais os profissionais da rede. O conhecimento é transmitido, geralmente, através de palestras e eventos semelhantes, que são disponibilizados em plataformas digitais para que os profissionais possam desfrutar de casa ou nas próprias unidades.