Unidades de Saúde terão prontuário eletrônico para acompanhar atendimentos em Barra Mansa

Matéria publicada em 31 de maio de 2020, 10:00 horas

Barra Mansa – Até o final de junho os 40 PSFs (Programa Saúde da Família) estarão contando com prontuário eletrônico, que permite registrar funcionalidades, como o atendimento feito ao paciente no momento da consulta, assim como as medicações receitadas e os exames realizados.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Sérgio Gomes, o prontuário já está funcionando em 88% das unidades de saúde. “A iniciativa significa um expressivo avanço na área médica, já que viabiliza o histórico de atendimento ao paciente em toda rede municipal de saúde. Com isso, o médico da UPA poderá acessar as informações do paciente que recebeu atendimento na unidade de saúde mais próxima de sua casa e vice-versa. O prontuário eletrônico otimizará o atendimento, evitando inclusive a repetição de exames”.

O prontuário eletrônico além de qualificar o atendimento para o usuário, é também um importante recurso de gestão, pois combate o desperdício de recursos, permite o acompanhamento do paciente e registra a produção de consultas e exames.