UNIFAA promove aula online gratuita nesta quinta-feira, dia 2

Matéria publicada em 29 de junho de 2020, 17:30 horas

Evento é uma parceria da instituição com o Descomplica, maior referência em educação digital do Brasil

Valença– O UNIFAA – Centro Universitário de Valença realizará nesta quinta-feira, dia 2, às 17h, uma aula online gratuita. O evento ‘Descomplicando a Redação’ faz parte do projeto Futurando e é uma parceria da instituição com o Descomplica, maior referência do Brasil em educação digital. O evento premiará a escola da região com o maior percentual de alunos inscritos.

A professora, Carol Achutti será a responsável por ajudar os alunos participantes a aprimorarem sua produção de texto, visando desfazer o maior terror deles nos vestibulares e Enem: a redação. A professora do Descomplica é graduada em Letras e mestre em Linguística Aplicada pela Universidade de São Paulo. Ela abordará temas como: estrutura básica (introdução, desenvolvimento e conclusão, elementos coesivos); Adequação à situação comunicacional (auditório universal e particular); Dicas de escrita (crase, uso da vírgulas e regência).

Além de ter a possibilidade de assistir uma aula gratuita com uma das maiores referências nacionais, a escola da região Sul Fluminense, Paty do Alferes, Miguel Pereira, Paulo de Frontin e Rio Preto que tiver o maior percentual de inscrições de alunos do terceiro ano do Ensino Médio, ganhará o acesso ao Descomplica Ensino Médio por seis meses para alunos do terceiro ano. Outros acessos serão disponibilizados ao longo da transmissão, através de quiz e interações realizadas pela professora.

O Descomplicando a Redação é uma iniciativa do Futurando, um projeto do UNIFAA – Centro Universitário de Valença que visa apoiar alunos do Ensino Médio no caminho de descobertas dos seus sonhos.