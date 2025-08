UniFOA abre inscrições para oficina gratuita de Animação 3D em Volta Redonda

Volta Redonda – O Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) está com inscrições abertas para a segunda edição da oficina gratuita de Animação 3D, o Anima VR 3D. O curso é voltado para jovens entre 14 e 29 anos e oferece 25 vagas.

As aulas acontecerão de forma presencial no laboratório do campus Três Poços, às terças e quintas-feiras, das 14h às 17h, com início previsto para o dia 19 de agosto. As inscrições devem ser feitas até 11 de agosto por meio do link: https://bit.ly/animavr3d-25.

A oficina utiliza softwares profissionais amplamente empregados nos estúdios de animação internacionais e prevê a participação dos alunos no projeto regional de animação “HOLOKD”, que inclui a produção de um jogo e uma série.

O curso é promovido pelo UniFOA e integra ações de formação gratuita voltadas à juventude, com foco em qualificação técnica e desenvolvimento cultural.