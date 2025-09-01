segunda-feira, 1 setembro 2025
UniFOA abre Processo Seletivo de Medicina 2026 com retorno de provas presenciais

Serão 60 vagas no primeiro semestre (30 ENEM e 30 vestibular) e 60 no segundo, pelo vestibular

by Agatha Amorim

Foto: Divulgação

Volta Redonda – O Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) abriu as inscrições para o Processo Seletivo do curso de Medicina 2026, oferecendo aos candidatos mais opções de ingresso. Além da utilização das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2016 a 2024, o processo traz como novidade o retorno da prova presencial.

Ao todo, são oferecidas 120 vagas: 60 para o primeiro semestre de 2026, divididas entre 30 vagas via ENEM e 30 pelo vestibular presencial; e 60 para o segundo semestre, todas destinadas ao vestibular.

A prova presencial ocorrerá em 19 de outubro de 2025 (domingo), das 9h às 13h30, no Campus Universitário Olezio Galotti, em Três Poços, Volta Redonda. O exame terá redação eliminatória, com valor de 40 pontos, e prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha, totalizando 60 pontos. As questões abordarão conteúdos do Ensino Médio nas áreas de Linguagens (incluindo Língua Estrangeira — Inglês ou Espanhol), Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

A Econrio, Empresa de Concursos do Rio de Janeiro, será responsável pela organização e execução de todas as etapas do processo seletivo.

As inscrições podem ser feitas pelo site econ.rio.br/unifoa. Para candidatos que optarem pela seleção via ENEM, o prazo vai até 26 de setembro de 2025. Já os interessados no vestibular presencial têm até 13 de outubro de 2025 para se inscrever.

Segundo a instituição, o retorno das provas presenciais atende à demanda de candidatos que preferem o formato tradicional de avaliação, ampliando a diversidade de formas de ingresso e fortalecendo a competitividade do processo. Informações completas sobre cronograma, regras e etapas de matrícula estão disponíveis no site do UniFOA.

