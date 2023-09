UniFOA comemora 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa nesta segunda-feira (2)

Volta Redonda – Os cursos de Direito e Serviço Social do Centro Universitário de Volta Redonda -UniFOA promovem, nesta segunda-feira (02/10), o “VIII Diálogos na Academia do Escritório da Cidadania”, evento que marca o vigésimo aniversário do Estatuto da Pessoa Idosa.

Aberta ao público, a programação é gratuita e acontecerá no Auditório William Monachesi, localizado do Campus Universitário Olezio Galotti, em Três Poços, a partir das 19 horas.

Na abertura, haverá uma apresentação especial do “Grupo de Dança Estrelas do Amanhã”, do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Rústico, da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

A noite contará com uma série de painéis que abordarão temas cruciais relacionados ao envelhecimento da população e as políticas públicas para a pessoa idosa. Confira:

19h30 – Painel 1 – Envelhecimento Populacional – Avanços e Desafios

Prof. José Roberto Barroso Arantes – Médico geriatra, professor do Curso de Medicina do UniFOA

20h – Painel 2 – Políticas Públicas para a Pessoa Idosa

Isabel Lopes Monteiro – Assistente Social com especialização em Políticas Públicas pela PUC/RJ, Gerontologia Social pela Fiocruz

20h30 – Painel 3 – Limites da Curatela

Carolina Martins Medina – Juíza de Direito do TJRJ, Titular da I Vara de Família de Volta Redonda/ coordenadora do CEJUSC Volta Redonda, graduada em Direito pela UFRJ, autora do livro Mediação Pública Familiar

O “VIII Diálogos na Academia do Escritório da Cidadania” promete ser uma oportunidade de reflexão sobre os desafios e conquistas dos últimos 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa no Brasil. O evento oferece uma excelente oportunidade para estudantes, profissionais e membros da comunidade interessados em questões relacionadas ao envelhecimento e aos direitos da pessoa idosa.

O Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA, por meio do Escritório da Cidadania, convidam a todos a participarem deste evento especial e enriquecedor, que certamente contribuirá para o aprimoramento do conhecimento e da conscientização.