UniFOA firma convênio com UpToDate

Matéria publicada em 21 de abril de 2021, 15:46 horas

Volta Redonda – O Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) firmou convênio com o UpToDate, importante empresa de decisões médicas embasadas em evidências. Mais de 191 países e aproximadamente 38,5 mil instituições em todo o mundo, incluindo hospitais, centros clínicos e instituições de ensino, utilizam o UpToDate. A instituição nasceu com o propósito de ajudar organizações a conquistarem mais efetividade clínica.

A aquisição da plataforma foi uma solicitação dos cursos da área da saúde da instituição. Professores e estudantes poderão utilizar a plataforma nos campi da instituição ou em casa de forma remota estudando referências práticas ou teóricas em mais de 25 especialidades diferentes.

De acordo com o coordenador do curso de Medicina do UniFOA, professor Igor Dutra Braz, a ferramenta faz com que a busca ativa pelo conhecimento fique com uma base sólida, afastando fontes com menor confiabilidade. “Um aspecto muito comum é a interação de medicamentos, que com a grande quantidade de fármacos que entram no mercado todos os anos, é extremamente difícil se manter atualizado. O UpToDate possui uma ferramenta de análise dos fármacos em uso por uma pessoa, assim como suas potenciais interações que auxiliam na tomada de decisão sobre qual medicação pode ser usada em cada caso. Dessa forma, o instrumento pode elevar a qualidade do aprendizado de nossos estudantes, assim como melhorar a decisão por nossos profissionais que estão em atendimento”, disse o professor.

‘Minha Biblioteca’

O UniFOA ainda disponibiliza mais um recurso de pesquisa para os estudantes, professores e funcionários da instituição. Trata-se da plataforma digital Minha Biblioteca, que reúne conteúdos por mais de 15 grandes editoras acadêmicas do Brasil e 38 selos editoriais. São mais de oito mil títulos de livros digitais, constantemente atualizados em áreas como: Humanas, Sociais Aplicadas, Exatas, Saúde e Biológicas.

O acervo, em português, atende à bibliografia de mais de 250 cursos de graduação. Tudo isso em uma plataforma prática e inovadora que pode ser usada em computadores, tablets e smartphones. Com um amplo acervo multidisciplinar, são milhares de títulos técnicos, acadêmicos e científicos, em português, divididos em 7 catálogos: Medicina, Saúde, Exatas, Jurídica, Sociais Aplicadas, Pedagógica e Artes & Letras, que atendem à bibliografia de mais de 400 cursos de graduação.