UniFOA forma 44 médicos para o combate ao novo coronavírus

Matéria publicada em 30 de abril de 2020, 17:10 horas

Volta Redonda- O UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) antecipou a formatura de 44 alunos da 62º turma de Medicina devido a pandemia do novo coronavírus. Os novos médicos participaram nesta quinta-feira, dia 30, de uma cerimônia solene no Campus Olezio Galotti.

O vice-presidente da Fundação Oswaldo Aranha, Eduardo Prado, salientou que a formatura vai de encontro com a formação de excelência da instituição.

– Os médicos que entregamos para o mercado são profissionais altamente qualificados e estão preparados para enfrentar qualquer situação de atendimento à população – destacou Eduardo.

A Instituição, ao cumprir a Portaria MEC 383/2020, está preocupada com o bem-estar do aluno e da população brasileira. A intenção é oferecer ao mercado, embora antecipadamente, já que a formatura estava prevista para junho de 2020, mão de obra qualificada, que fará a diferença neste momento crítico da saúde pública.

Ao longo de 12 módulos, cumpridos em seis anos, os alunos se dedicaram e sonharam com este momento.

– Todos da turma tinham o sonho de serem médicos, nossa vocação e missão é ajudar ao próximo. Estamos muito confiantes em começar a atuar na profissão – expressou a nova médica, Carolina dos Santos Zeferino.

Para o coordenador do curso de Medicina, professor Geraldo Cardoso, é um orgulho formar os 44 médicos que estão prontos para representar a instituição e a tradição de 52 anos de curso com muita competência.

– Boa parte dos formandos já aguarda o momento de praticar o que aprenderam e vão trabalhar na luta contra a Covid-19 – declarou o coordenador.

Pela primeira vez, o professor Luciano Rodrigues da Costa foi escolhido como nome de turma. A 62° turma está marcada no coração do docente.

– Esta classe é muito especial, extremamente participativa e comprometida com os pacientes. Um futuro brilhante os espera – disse o professor.