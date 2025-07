UniFOA integra Festival Vale do Café com programação no Casarão de Três Poços

Sul Fluminense – Começa nesta sexta-feira (18) e vai até 27 de julho a 20ª edição do Festival Vale do Café, que será realizada em sete municípios do Sul Fluminense: Pinheiral, Barra do Piraí, Piraí, Rio das Flores, Vassouras, Valença e Engenheiro Paulo de Frontin. O evento reúne apresentações gratuitas de música instrumental, erudita e popular em praças, igrejas centenárias e fazendas históricas da região.

O homenageado desta edição é o violonista e compositor maranhense Turíbio Santos, referência na música clássica brasileira. Entre as atrações confirmadas estão a cantora e instrumentista Nilze Carvalho, que participa como convidada do violonista Marcel Powell, além de apresentações do pianista Felipe Naim, do saxofonista Leo Gandelman, da harpista Cristina Braga e do violonista Ulisses Rocha.

A abertura oficial será na Fazenda Florença, em Conservatória (Valença), com um concerto de Felipe Naim às 14h desta sexta-feira. Em seguida, haverá visita guiada à sede da fazenda, conduzida por personagem em trajes coloniais, com foco na história e arquitetura do período.

O Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) também integra a programação deste ano e recebe o público no domingo (20) no Casarão da Fazenda Três Poços, localizado no campus Olezio Galotti. A programação no local une música, história e tradição.

Com quase 200 anos de existência, o Casarão é um dos símbolos do patrimônio histórico do Vale do Paraíba Fluminense e será palco de concertos de música instrumental e erudita, além de visitas guiadas que destacam elementos arquitetônicos e aspectos do ciclo do café. O espaço também oferecerá degustações de produtos da cultura regional, com inspiração no início do século XX, como cafés especiais, cachaças artesanais e queijos locais, proporcionando uma experiência cultural e sensorial aos visitantes.

A iniciativa tem apoio do conselho curador da Fundação Oswaldo Aranha (FOA) e reforça o compromisso da instituição com a valorização da memória local e o incentivo à produção cultural no Sul Fluminense.

Resgate histórico e produção de café especial

A Fazenda Florença é uma das propriedades que preservam construções do período cafeeiro. O local abriga elementos arquitetônicos típicos do século 19, como o pé-direito alto — que ajuda a manter a temperatura interna — e quartos destinados a padres que visitavam as propriedades para celebrações religiosas, prática comum na época devido à importância da religiosidade.

Além do patrimônio histórico, o festival valoriza a produção local de café, com destaque para os grãos classificados como especiais. A Fazenda Florença, por exemplo, venceu o 3º Concurso de Cafés Especiais do Estado do Rio em 2019. Atualmente, a propriedade possui 14 mil pés em produção, com colheita manual para garantir a qualidade dos grãos.

Segundo a Emater-Rio, a produção cafeeira da região tem crescido. Em 2022, foram produzidas 9,65 toneladas e, dois anos depois, esse número quase dobrou, alcançando 18,9 toneladas. A produção, voltada principalmente para o turismo e consumo local, tem alto valor agregado em função da qualidade crescente e do apelo histórico do Vale do Café.

Movimentação econômica e oficinas musicais

De acordo com os organizadores, o Festival Vale do Café gera impacto positivo na economia regional. A estimativa é de que, para cada real investido, R$ 5,09 retornem à economia local. A rede hoteleira da região chega a registrar 100% de ocupação durante o evento, contribuindo para a geração de cerca de 600 empregos temporários em setores como turismo, transporte, segurança e alimentação.

O festival também oferece cursos de música coordenados pelo professor Rodrigo Belchior. As oficinas de cordas, sopros e metais acontecem na Praça Central de Vassouras e são voltadas para todas as idades. Durante a semana, os alunos se apresentam no Centro Cultural Cazuza, e o encerramento será marcado por um concerto coletivo com professores e alunos na Igreja Matriz da cidade.

Realização e apoios

O Festival Vale do Café é uma realização da Backstage Produções, com patrocínio da MRS, Light, Sebrae e das secretarias estaduais de Cultura e de Turismo. O Sesc é parceiro cultural. O evento conta ainda com apoio institucional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do Estado, parceria de mídia da Onbus Digital e Rádio Vassouras FM, e incentivo via Lei Rouanet, com realização do Ministério da Cultura, Governo Federal – União e Reconstrução. Com informações da Agência Brasil.