UniFOA lança programa de bolsas sociais com descontos de até 100% na graduação

Volta Redonda – O UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) acaba de lançar um novo programa de bolsas sociais, com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior para estudantes em situação de vulnerabilidade econômica. A iniciativa oferece bolsas integrais (100%) e parciais (50%) válidas para todo o curso de graduação.

As bolsas serão concedidas com base na renda per capita familiar, calculada a partir da soma da renda bruta mensal de todos os membros do núcleo familiar — incluindo salários, aposentadorias, pensões e benefícios — dividida pelo número total de pessoas da família.

Entenda os critérios:

Renda per capita de até 1,5 salário mínimo: bolsa de 100%

Renda per capita de até 3 salários mínimos: bolsa de 50%

Exemplo prático:

Uma família de quatro pessoas com renda total de R$ 2.000 possui renda per capita de R$ 500. Nesse caso, o candidato se enquadra para receber bolsa integral.

Além da análise da renda, os candidatos deverão elaborar uma redação on-line, que será usada como critério de classificação no processo seletivo.

O edital do programa já está disponível e reúne todas as informações sobre critérios, documentos necessários e prazos de inscrição.

Cursos contemplados:

Administração

Ciências Contábeis

Direito

Jornalismo

Ciências Biológicas

Educação Física

Enfermagem

Nutrição

Odontologia

Design

Engenharias

Sistemas de Informação

Serviço Social

Estudantes interessados podem obter mais informações diretamente com a equipe do UniFOA, que está disponível para esclarecer dúvidas sobre inscrições, comprovação de renda e outros detalhes do programa.

Mais informações no site ou pelos canais oficiais do UniFOA.