Unifoa oferta aula remota para alunos que vão ingressar no ensino superior

Matéria publicada em 18 de novembro de 2020, 12:27 horas

Volta Redonda – O UniFOA prepara mais uma ação para quem deseja ingressar no ensino superior. Vem aí o #ExperiênciaUniFOA, de 23 a 27 de novembro, os professores da instituição irão oferecer, de forma gratuita, aulas remotas por meio do aplicativo Microsoft Teams. No site unifoa.edu.br/portaldocandidato é possível conferir a agenda das aulas por curso e as temáticas de cada uma delas.

Com a oportunidade, os interessados poderão descobrir como é ser acadêmico do UniFOA, ter acesso aos docentes e às dinâmicas que são propostas por eles em sala de aula. A versão on-line da atividade é uma adequação ao modelo ‘Aluno por um dia’ que já existia no formato presencial na instituição.

A programação conta com aulas dos 21 cursos disponíveis para escolha. Quem optar pela experiência no curso de Administração, por exemplo, terá uma aula sobre “Empreendedorismo e Startup”; se o interesse for por Odontologia, o tema em discussão será “Odontologia Restauradora: Possibilidades estéticas”; já no curso de Jornalismo será ministrada uma aula sobre “Apresentação de telejornal: os âncoras e a condução da informação”.

A agenda completa com as aulas por curso, horários e link para inscrição se encontra no site unifoa.edu.br/portaldocandidato. Não é mais necessário imaginar como seria estar no ensino superior, poder experimentar um pouco do que os alunos vivenciam na graduação é mais um dos diferenciais do UniFOA.